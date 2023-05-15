Лєвандовскі повторив досягнення Роналдо – нападник Барселони бореться за звання найкращого бомбардира Ла Ліги
Форвард Барселони Роберт Лєвандовскі прекрасно адаптувався до нового чемпіонату і продовжує вражати результативністю.
В чемпіонському матчі проти Еспаньйола (4:2) поляк став автором дубля, що дозволило йому досягти позначки в 21 забитий гол в сезоні за каталонців.
Чемпіонський поєдинок Хаві у відеоогляді матчу Еспаньйол – Барселона – 2:4
Загалом у Лєвандовскі 31 гол на клубному рівні в поточному сезоні: 21 у чемпіонаті, 5 у Лізі чемпіонів, 2 у Суперкубку Іспанії, 2 у Кубку Іспанії, 1 у Лізі Європи. Таким чином, він став першим гравцем після Роналдо, якому вдалося забити понад 30 голів у дебютному ігровому році за Барселону. В сезоні 1996/97 бразилець відзначився 47 разів у 49 матчах.
З 21 голом у своєму активі Лєвандовскі наразі найкращий бомбардир чемпіонату Іспанії. Найближчий переслідувач Карім Бензема має 17 забитих м'ячів.
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