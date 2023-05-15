В чемпіонському матчі проти Еспаньйола (4:2) поляк став автором дубля, що дозволило йому досягти позначки в 21 забитий гол в сезоні за каталонців.

Чемпіонський поєдинок Хаві у відеоогляді матчу Еспаньйол – Барселона – 2:4

Загалом у Лєвандовскі 31 гол на клубному рівні в поточному сезоні: 21 у чемпіонаті, 5 у Лізі чемпіонів, 2 у Суперкубку Іспанії, 2 у Кубку Іспанії, 1 у Лізі Європи. Таким чином, він став першим гравцем після Роналдо, якому вдалося забити понад 30 голів у дебютному ігровому році за Барселону. В сезоні 1996/97 бразилець відзначився 47 разів у 49 матчах.

З 21 голом у своєму активі Лєвандовскі наразі найкращий бомбардир чемпіонату Іспанії. Найближчий переслідувач Карім Бензема має 17 забитих м'ячів.

Robert Lewandowski is the first Barcelona player to score 30+ goals across all competitions in his debut season since Ronaldo in 1996/97.



R9 RL9 pic.twitter.com/AruWoM4U35 — Squawka (@Squawka) May 14, 2023

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