В чемпионском матче против Эспаньола (4:2) поляк стал автором дубля, что позволило ему достичь отметки в 21 забитый гол в сезоне за каталонцев.

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Всего у Левандовски 31 гол на клубном уровне в текущем сезоне: 21 в чемпионате, 5 в Лиге чемпионов, 2 в Суперкубке Испании, 2 в Кубке Испании, 1 в Лиге Европы. Таким образом, он стал первым игроком после Роналдо, которому удалось забить более 30 голов в дебютном игровом году за Барселону. В сезоне 1996/97 бразилец отличился 47 раз в 49 матчах.

С 21 голом в своем активе Левандовски – лучший бомбардир чемпионата Испании. У ближайшего преследователя Карима Бензема сейчас 17 забитых мячей.

Robert Lewandowski is the first Barcelona player to score 30+ goals across all competitions in his debut season since Ronaldo in 1996/97.



R9 RL9 pic.twitter.com/AruWoM4U35 — Squawka (@Squawka) May 14, 2023

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