Щоб оформити достроково чемпіонство "блаугранас" потрібно було перемогти на виїзді Еспаньйол. Підопічні Хаві блискуче впоралися зі своїм завданням. Ще до перерви Барселона здобула комфортний для себе рахунок завдяки голам Лєвандовскі та Бальде. Однак каталонці дозволили і господарям двічі забити. Це не зашкодило Барселоні святкувати перемогу, а, навпаки, додало видовищності зустрічі.

Барселона виграла Ла Лігу, знищивши Еспаньйол – фанати вигнали команду Хаві з поля після здобуття 27-го чемпіонства

Барселона випереджає мадридський Реал на 14 очок, а це означає, що каталонці ніякому разі не втратить першу сходинку. Отже, підопічні Хаві стали чемпіонами Іспанії. Еспаньйол залишається у зоні вильоту, відстаючи від 17 сходинки на чотири бали.