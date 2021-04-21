Поляк повернувся до тренувань у загальній групі, повідомляє офіційний сайт клубу.

Бліцкриг без 5 хвилин чемпіона у відеоогляді матчу Баварія – Байєр – 2:0

Лєвандовскі у матчі за збірну травмував зв'язки коліна і майже місяць не виходив на поле. Баварія без головного бомбардира встигла поступитися ПСЖ в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів. Вже в наступному турі Бундесліги мюнхенці можуть гарантувати собі титул чемпіона.

Додамо, що Лєвандовскі провів 36 матчів у поточному сезоні, відзначився 42 голами та 8 асистами.

Баварія впевнено перемогла Байєр, РБ Лейпциг програв Кельну, Армінія відправила Шальке в другу Бундеслігу