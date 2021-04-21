Поляк вернулся к тренировкам в общей группе, сообщает официальный сайт клуба.

Блицкриг без 5 минут чемпиона в видеообзоре матча Бавария – Байер – 2:0

Левандовски в матче за сборную травмировал связки колена и почти месяц не выходил на поле. Бавария без главного бомбардира успела уступить ПСЖ в 1/4 финала Лиги чемпионов. Уже в следующем туре Бундеслиги мюнхенцы могут гарантировать себе титул чемпиона.

Добавим, что Левандовски провел 36 матчей в текущем сезоне, отличился 42 голами и 8 ассистами.

Бавария уверенно победила Байер, РБ Лейпциг проиграл Кёльну, Арминия отправила Шальке во вторую Бундеслигу