Чемпіонат Німеччини 2020/21, 30-й тур

Кельн – РБ Лейпциг – 2:1

Голи: Хектор, 46, 60 – Айдара, 59

Айнтрахт – Аугсбург – початок о 21:30

Армінія – Шальке – початок о 21:30

Баварія – Байєр – початок о 21:30

Кельн у рідних стінах приймав РБ Лейпциг. В разі перемоги "цапи" наздогнали б у таблиці Герту (команду в зоні плей-офф за Бундесліги), наблизившись до рятівної сімнадцятої сходинки на дистанцію в одне очко. Втім, у першому таймі господарям дещо пощастило – за ударами "ротен буллен" вели з рахунком 13:3, однак жодного голу забити так і не вдалося.

Вже за 55-й секунд по перерві Кельн був винагороджений за терпіння: Яннес Хорн прорвався лівим флангом і виконав подачу на дальню стійку, а капітан "цапів" замкнув головою, принизивши Упамекано – 0:1! РБ Лейпциг відігрався на 59-й хвилині внаслідок класного удару Айдара з-за меж штрафного, однак вже на 60-й господарі відновили свою перевагу – і знову забив Хектор! Цього разу Йонас обігрався з Дудою, вийшов на лінію карного майданчика й пробив у правий кут. 2:1! Цей гол виявився переможним.