Мюнхенцям вистачило 13 хвилин, щоб зняти практично усі питання щодо переможця. Шупо-Мотінг вдало зіграв на добиванні, а Кімміх чітко пробив у кут з лінії штрафного майданчика.

Баварія впевнено перемогла Байєр, РБ Лейпциг програв Кельну, Армінія відправила Шальке в другу Бундеслігу

Баварія збільшила відрив від РБ Лейпциг до 10 очок і вже у наступному турі може оформити чемпіонство. Натомість Байєр майже не має шансів поборотися за зону Ліги чемпіонів, до якої 7 пунктів.