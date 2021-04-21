Бліцкриг без 5 хвилин чемпіона у відеоогляді матчу Баварія – Байєр – 2:0
10:00 - Читать на русском
Баварія впевнено перемогла Байєр у 30 турі Бундесліги. Дивіться відео голів та огляд матчу.
Мюнхенцям вистачило 13 хвилин, щоб зняти практично усі питання щодо переможця. Шупо-Мотінг вдало зіграв на добиванні, а Кімміх чітко пробив у кут з лінії штрафного майданчика.
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Баварія збільшила відрив від РБ Лейпциг до 10 очок і вже у наступному турі може оформити чемпіонство. Натомість Байєр майже не має шансів поборотися за зону Ліги чемпіонів, до якої 7 пунктів.
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