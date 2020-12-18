Нападник Баварії Роберт Лєвандовскі прокоментував свою перемогу у голосуванні за найкращого гравця 2020 року.

"Я дуже радий, що здобув таку значну нагороду. Я справді пишаюсь, але це не лише моя заслуга – працювала вся команда.

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Щодо тренера року... Для мене найкращий Хансі Флік. Ми повинні продовжувати і виступати навіть краще, ніж у минулому сезоні", – наводить слова Лєвандовскі Bayern & Germany.

Нагадаємо, наставник Баварії Хансі Флік виграв усі можливі титули сезону 2019/20, але найкращим тренером року визнали Юргена Клоппа.

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