"Чи я шокований? Звичайно! Я сидів тут просто так, адже я вже отримав цей приз в минулому році. Коли мене номінують на якусь нагороду, я виявляю повагу до інших і просто відвідую церемонію. Я не є найкращим, але отримав цю нагороду. Цього цілком достатньо.

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Якщо чесно, мені потрібно подякувати багатьом людям! Особливо моїм помічникам. У минулому році ми зробили щось особливе, і все - завдяки їм. Це було дуже приємно.

За два роки ми виграли АПЛ і ЛЧ? Я не знаю, що ми будуємо. Ми були щасливі за обидва трофеї. Ми мріяли про це кілька років. Клуб пройшов величезний шлях, щоб досягти цієї мети. У нас був особливий рік", – цитує Клоппа Sky Sports.

У цій номінації Клопп обійшов головного тренера Лідса Марсело Б'єлсу та наставника Баварії Ганса-Дітера Фліка. До речі, останній зумів оформити історичний требл з мюнхенцями (Бундесліга, Кубок Німеччини та Ліга чемпіонів).

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