Нападающий Баварии Роберт Левандовски прокомментировал свою победу в голосовании за лучшего игрока 2020 года.

"Я очень рад, что получил значительную награду. Я действительно горжусь, но это не только моя заслуга – работала вся команда.

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По тренеру года... Для меня лучший Ханси Флик. Мы должны продолжать и выступать даже лучше, чем в прошлом сезоне", – приводит слова Левандовски Bayern & Germany.

Напомним, наставник Баварии Ханси Флик выиграл все возможные титулы сезона 2019/20, но лучшим тренером года признали Юргена Клоппа.

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