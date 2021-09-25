33-річний поляк забив Гройтер Фюрту, але взяття воріт записали як автогол Грісбека. Відтак, Роберт провів поєдинок без результативного удару.

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Це означає, що гольова серія Лєвандовскі у Баварії, яка становила 19 офіційних поєдинків поспіль, 15 з яких – у Бундеслізі, була перервана. Востаннє форвард не забивав за мюнхенців 11 лютого цього року у фіналі клубного ЧС проти Тігреса (1:0), а в чемпіонаті Німеччини – 5 лютого в поєдинку проти Герти (1:0).

Зауважимо, вже у середу, 29 вересня, Лєвандовскі і Ко зіграють із Динамо у другому турі Ліги чемпіонів. Поєдинок відбудеться на Альянц Арені у Мюнхені.

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