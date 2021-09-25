Бомбардир Роберт Левандовски будет иметь печальные воспоминания о матче с Гройтер Фюртом (3:1), несмотря на победу Баварии.

33-летний поляк забил Гройтер Фюрту, но взятие ворот записали как автогол Грисбека. Поэтому, Роберт провел поединок без результативного удара.

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Это означает, что голевая серия Левандовски в Баварии, которая составляла 19 официальных поединков подряд, 15 из которых – в Бундеслиге, была прервана. Последний раз форвард не забивал за мюнхенцев 11 февраля этого года в финале клубного ЧМ против Тигрес (1:0), а в чемпионате Германии – 5 февраля в поединке против Герты (1:0).

Заметим, уже в среду, 29 сентября, Левандовски и Ко сыграют с Динамо во втором туре Лиги чемпионов. Поединок состоится на Альянц Арене в Мюнхене.

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