Баварія не зазнала проблем у матчі проти Гройтер Фюрта в рамках 6-го туру Бундесліги. Дивіться відео голів та огляд поєдинку на "Футбол 24".

Баварія відкрила рахунок вже на 10 хвилині завдяки точному удару Мюллєра – Томас завдяки цьому голу піднявся у трійку найкращих бомбардирів чемпіона Німеччини в історії. На 30 хвилині Кімміх подвоїв перевагу ударом з-за меж штрафного.

Другий тайм розпочався з вилучення Павара, що не завадило Лєвандовскі зробити рахунок розгромним (щоправда, взяття воріт записали як автогол). Втім, останнє слово було за Гройтер Фюрт – Іттен наприкінці зустрічі забив гол престижу.

Баварія у меншості легко перемогла Гройтер Фюрт – Мюнхен зберіг сили на Динамо, Мюллер увійшов у топ-3 бомбардирів клубу

Завдяки цій перемозі Баварія набрала 16 очок та піднялась на перше місце у турнірній таблиці, Гройтер Фюрт з 1 пунктом залишився останнім.