Це вже третя така нагорода в кар'єрі зіркового футболіста – раніше він тріумфував у 2015-му та 2020-му роках, повідомляє Przeglad Sportowy, який і визначає переможця.

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Лєвандовскі набрав більшість голосів та отримав статуетку, яку вручають з 1926 року. Друге місце посіла Аніта Влодарчик – легкоатлетка, яка стала Олімпійською чемпіонкою в Токіо у дисципліні "метання молота". Топ-3 замкнув Бартош Змарзлік – чемпіон світу зі спідвею.

Нагадаємо, у 2021-му 33-річний Лєвандовскі став чемпіоном Німеччини з Баварією, побив рекорд Герда Мюллера за кількістю голів впродовж сезону і фінішував другим у голосуванні за "Золотий м'яч".

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