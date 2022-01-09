Німецька Бундесліга повернулась після новорічних свят яскравим та драматичним протистоянням Баварії і гладбахської Борусії. Гості вкотре довели статус найнезручнішого в історії суперника Баварії.

Борусія М встановила рекорд Бундесліги за перемогами над Баварією: відеоогляд матчу

Ніхто у світі не може похизуватися такою значною кількістю перемог над великим мюнхенським клубом, як Борусія з Менхенгладбаху. Звісно, це не означає, що "жеребці" мають перевагу в історії особистих зустрічей, але палиці у колеса мюнхенській машині вони вставляють регулярно.

Ця зустріч була вже третьою для команд у поточному сезоні. У серпні, в рамках чемпіонату, Гладбах на своєму полі зіграв унічию – 1:1, а наприкінці жовтня у другому раунді Кубка Німеччини Баварія була розтрощена – 0:5! Чомусь той матч відразу нагадав про жахливі розгроми Шахтаря у Лізі чемпіонів, коли Гладбах двічі бив "гірників" – 6:0 і 4:0.

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Звісно, це був найгірший матч команди Юліана Нагельсманна у сезоні. Цей результат виглядав справжньою аномалією на фоні впевненої ходи як у Бундеслізі, так і в Лізі чемпіонів.

Перед звітним поєдинком головний тренер Баварії заявив, що не збирається плакати щодо кадрових катастрофічних проблем і навіть у таких важких умовах він і його команда прагнуть реваншу за принизливий розгром у розіграші національного Кубка.

Баварія – Борусія М – 1:2 (1:2)

Голи: Лєвандовскі, 18 (Мюллєр) – Нойхаус, 27, Лайнер, 31 (Нец)

З різних причин Нагельсманн не міг розраховувати на чотирнадцять футболістів! Горецка, Коман, Толіссо, Шупо-Мотінг і Станішіч заліковують ушкодження, Сарр поїхав на Кубок африканських націй, а Девіс, Ернандес, Нойєр, Сане, Упамекано, Куассі, Річардс та Скотт з позитивним тестом перебувають на карантині.

При цьому потрібно сказати, що Кімміх тільки одужав і напевно перебуває не в оптимальному своєму стані. Хоча, забігаючи наперед, належить відзначити, що Йозуа відіграв на досить пристойному рівні і взагалі був одним із найкращих на полі.

Вибір у Нагельсманна був невеликий, тож формуючи план на гру і стартовий склад, звісно, він відштовхувався від того ресурсу, який мав. Якщо появу Кімміха на правому фланзі оборони можна було передбачити, то ось Забітцер закривав дірку на лівій бровці. Ні у Баварії, ні у Лейпцигу не доводилося бачити цього гравця у якості лівого захисника. Пару опорних у структурі 4-2-3-1 склали Рока і Мусіала. Лівого вінгера зіграв Тіллман. Для останнього це був перший матч у Бундеслізі в стартовому складі. Раніше він двічі виходив на заміни.

У Борусії також існували кадрові проблеми, але, звісно, вони у жодне порівняння з втратами Баварії не йшли. Стартовий склад гостей був більш збалансованим та наближеним до оптимального, але найголовніше – Адольф Хюттер мав резерви для підсилення гри. Натомість Нагельсманн мав на лаві лише необстріляну молодь.

У багатьох країнах цей матч цілком могли б скасувати, але німецьке футбольне законодавство досить оригінальне – ігри можуть переноситися лише за умови, коли одна з команд має менше 16 гравців з негативними тестами, враховуючи молодіжну команду та травмованих і дискваліфікованих.

Удари (у площину) – 18(7):10(4)

Удари з меж штрафного – 12:9

Удари після стандартів – 3:2

Удари головою – 1:2

Володіння – 62%:38%

Точність передач – 83%:70%

Передач поспіль – 5:3

Ключові передачі – 13:7

Довгі передачі – 57:57

Короткі передачі – 658:390

Кроси – 20:11

Передачі у першу третину – 231:96

Передачі у другу третину – 284:231

Передачі у фінальну третину – 200:120

Дриблінг (успішний) – 32(15):28(13)

Боротьба у повітрі – 14:14

Відбори – 20:25

Перехоплення – 11:22

PPDA – 5,78:13,86

Виноси – 10:33

Офсайди – 5:1

Фоли – 18:11

Попередження – 0:1 (Штіндль)

Більшість статистичних даних свідчать про перевагу господарів поля, але вони не відображають повної картини гри, яку можна поділити на кілька відрізків. Господарі поля досить потужно почали матч. Їхні позиційні атаки з інтенсивним контрпресингом систематично призводили до небезпечних моментів біля воріт Зоммера, який почергово впорався з пострілами Гнабрі та Лєвандовскі.

Гол польського бомбардира на 18-ій хвилині був абсолютно логічним наслідком переваги Баварії.

На скріншоті відзначені позиції, звідки стартував Левандовскі, де приймав м'яч і де завершував атаку ударом по воротах. Роберт не перестає вражати. Це просто ідеальний форвард. Він не дав Ельнені ніяких шансів. Відрився в недодачу і першим дотиком ідеально прокинув собі на хід.

Проте після 25-ї хвилини чемпіони вимкнулися. Склалося враження, що команда підсіла функціонально. На деякий час Баварія взагалі усунулася з гри і гості досить спритно відреагували на проблеми суперника. Гладбах різко увімкнув пресинг та почав притискати опонентів. Саме відрізок з 25 по 31-35 хвилину і став вирішальним у протистоянні. Борусія до перерви могла навіть збільшити свою матеріальну перевагу.

На скріншоті вище – структура пресингу команду Хюттера. Емболо і Штіндль тримали під контролем центрбеків Баварії. Нойхаус тримав одного з опорних, другий (Мусіала) систематично у конструктивній фазі зміщувався у лінію атакувальних півзахисників. Лайнер і Нец із зазором контролювали фулбеків. Коли передача йшла на Кімміха чи Забітцера, латераль Гладбаха активував тиск.

Це момент із першим голом гостей. Зверніть увагу, скільки вільного простору та часу надає Лайнеру Забітцер. Австрієць створив всі умови для зручної подачі від свого співвітчизника. Простріл завершився вдалим рикошетом для Нойхауса, який вже з вільної зони розстрілював Ульрайха.

Взагалі, Забітцер зіграв дуже слабко. Він постійно робив позиційні помилки. У динаміці гри не розумів, що і коли робити на незрозумілій для себе позиції. Борусія цілеспрямовано тиснула на слабке місце Баварії і переважно організовувала свої атаки через правий фланг, де важливу роль відігравав Лайнер.

Значно розходяться показники xG за версіями understat і офіційного сайту Бундесліги. Якщо статистичний ресурс оцінив удари гостей вище, то bundesliga.com дає такі цифри – 1,86:1,1.

У будь-якому випадку, матч був конкурентним і обидві команди мали шанси на успіх. Один Лєвандовскі двічі влучав у каркас воріт. Після перерви господарі знову активізувалися і мали кілька моментів, хоча тієї переваги, яка була на початку матчу, вже не існувало. Гладбах постійно тримав у напрузі і регулярно мав виходи у швидкі атаки.

На графіку чудово відображаються особливості еволюції матчу. Вертикальна лінія – ступінь оцінки моменту. Горизонтальна – ігровий час.

Лєвандовскі крім голу та двох влучань у стійки мав прямий стосунок до більшості небезпечних моментів своєї команди.

Він часто у фазі розвитку позиційної атаки зміщувався на лівий фланг, виконував гострі передачі. При цьому Тіллман, Мусіала і Мюллєр перевантажували центральну зону.

Потрібно відзначити одну цікаву особливість. Баварія значно більше фолила в процесі контрпресингу, але на мапі фолів помітно, що жодного порушення правил господарі не зробили на своїй третині поля.

Щодо індивідуальних показників, найбільший пробіг мав Кімміх, найшвидшим гравцем матчу став Гнабрі, лаври найнепоступливішого поділили Мусіала і Коне.

Відзначимо особливості перебудувань команд у різних фазах гри. Гості переважно мали структуру білд-апу 1-2-4. Часто можна було побачити, як лівий латераль підіймався вище, а лівий центральний захисник займав його номінальну зону. Традиційно активну участь у коротких розіграшах від воріт брав Ян Зоммер.

У фазі розвитку атаки, якщо Нец підіймався високо у лінію нападу, зону на фланзі закривав один з опорних – Коне. Крамер контролював центр поля. Проте, у більшості випадків, структура Гладбаха у розвитку атаки ідентифікувалася як 3-2-4-1 з латералями на флангах та опорними між лініями.

На скріншоті нижче – структура високого пресингу Баварії.

Переважно Лєвандовскі та вінгери тиснули на трійку захисників Борусії, а Мюллєр контролював центральну зону. Трохи нижче його підстраховувала пара опорних. Баварія досить інтенсивно пресингувала на початку таймів, але на увесь матч пального наразі не вистачає.

У фазі розвитку позиційного наступу, як ми вже відзначали, один із номінальних опорних Баварії завжди підіймався угору. Мюллєр зміщувався трохи праворуч і разом з Мусіала вони практично ставали умовними "вісімками". Забітцер та Кімміх при цьому також зміщувалися у півфланги. Баварія намагалася контролювати центральну зону, але Борусія своєчасно тиснула флангами, переважно правим.

При переході у середній та низький блок команда Хюттера перебудовувалася на фазову структуру 5-2-2-1. Широка лінія оборони закривала зони у півфлангах, а мобільний квадрат в центрі заважав супернику робити швидкі переводи в інші вертикальні зони.

За великим рахунком, Борусія заслужила на перемогу, але не можна сказати, що Баварія відверто провалила гру. Кадрові проблеми, не найкращий фізичний стан, відсутність можливості посилення гри та вимушене використання деяких виконавців на неоптимальних позиціях суттєво послабили потенціал Баварії. Проте навіть при цих проблемах команда Нагельсманна створила достатньо гольових моментів, щоб розраховувати на більш пристойний результат.

Як сказав головний тренер мюнхенців після матчу, у всіх негативних моментах завжди можна знайти і щось позитивне. Перш за все він мав на увазі можливість перевірки на такому високому рівні зовсім юних гравців. До речі, у другому таймі на заміну вийшли два гравці молодіжного складу, які терміново були викликані у першу команду зі збору в Іспанії – Лукас Копадо (17 років) і Пауль Ваннер (16). Останній став наймолодшим гравцем в історії німецької Бундесліги.

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