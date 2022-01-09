Это уже третья такая награда в карьере звездного футболиста – раньше он триумфовал в 2015-м и 2020-м годах, сообщает Przeglad Sportowy, который и определяет победителя.

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Левандовски набрал большинство голосов и получил статуэтку, которую вручают с 1926 года. Второе место заняла Анита Влодарчик – легкоатлетка, ставшая Олимпийской чемпионкой в ​​Токио в дисциплине "метание молота". Топ-3 замкнул Бартош Змарзлик – чемпион мира по спидвею.

Напомним, в 2021-м 33-летний Левандовски стал чемпионом Германии с Баварией, побил рекорд Герда Мюллера по количеству голов в течение сезона и финишировал вторым в голосовании за "Золотой мяч".

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