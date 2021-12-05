У матчі 14-го туру Бундесліги проти Борусії Дортмунд поляк оформив дубль, який у підсумку подарував "ротен" звитягу. Тепер в активі Роберта 118 голів на виїзді у німецькій першості.

Борусія Д – Баварія – 2:3 – відео голів і огляд матчу

Як повідомляє прес-служба Баварії, за цим показником 33-річний форвард обійшов колишнього футболіста Шальке і Кельна Клауса Фішера, який відзначився 117 м'ячами. Відтак, Лєвандовскі встановив новий рекорд і вписав своє ім'я в історію.

До слова, Борусія Д, за яку колись Роберт виступав, є його "улюбленою" командою. Він вже 26 разів їй забивав – це більше, ніж будь-якій іншій команді.

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