Левандовски обновил рекорд Бундеслиги по количеству голов на выезде – помогла "любимая" команда
Нападающий Баварии и сборной Польши Роберт Левандовски не устает достигать новых высот.
В матче 14-го тура Бундеслиги против Боруссии Дортмунд поляк оформил дубль, который в итоге подарил "ротен" победу. Теперь в активе Роберта 118 голов на выезде в немецком первенстве.
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Как сообщает пресс-служба Баварии, по этому показателю 33-летний форвард обошел бывшего футболиста Шальке и Кельна Клауса Фишера, отличившегося 117 мячами. Следовательно, Левандовски установил новый рекорд и вписал свое имя в историю.
К слову, Боруссия Д, за которую когда-то Роберт выступал, является его "любимой" командой. Он уже 26 раз ей забивал – это больше, чем любой другой команде.
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