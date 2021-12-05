В матче 14-го тура Бундеслиги против Боруссии Дортмунд поляк оформил дубль, который в итоге подарил "ротен" победу. Теперь в активе Роберта 118 голов на выезде в немецком первенстве.

Боруссия Д – Бавария – 2:3 – видео голов и обзор матча

Как сообщает пресс-служба Баварии, по этому показателю 33-летний форвард обошел бывшего футболиста Шальке и Кельна Клауса Фишера, отличившегося 117 мячами. Следовательно, Левандовски установил новый рекорд и вписал свое имя в историю.

К слову, Боруссия Д, за которую когда-то Роберт выступал, является его "любимой" командой. Он уже 26 раз ей забивал – это больше, чем любой другой команде.