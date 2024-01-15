Під час Класіко у фіналі Суперкубка Іспанії між двома нападниками виникла невеличка розмова. Роберт Лєвандовскі намагався зробити все, щоб збити Вінісіуса з пантелику, коли Реал на 37 хвилині отримав право пробити пенальті.

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Поляк підійшов до бразильця й запитав: "Ти виконуєш пенальті? Ти?". Вінісіус коротко відповів, що він. Лєвандовскі іронічно посміхнувся та продовжив: "Тоді вперед, бий пенальті". Спроба нападника Барселони відволікти Вінісіуса провалилася – він без проблем реалізував 11-метровий.

Бразилець в матчі проти каталонців оформив хет-трик, що дозволило Реалу впевнено перемогти Барселону з рахунком 4:1.

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