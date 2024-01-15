"У нас було багато надій, багато ентузіазму, і ми отримали найгіршу гру з усіх. Ми почали дуже погано, ми змогли відступити, але рахунок 3:1 ускладнив нам завдання.

Хет-трик Вінісіуса та сейви Луніна у відеоогляді матчу за Суперкубок Іспанії Реал – Барселона – 4:1

Мадрид завдав нам багато шкоди на контратаках, ми не припинили ці контратаки, переходи, і сьогодні нам доводиться жити гіркою стороною футболу. Я перепрошую вболівальників, тому що нам було важко змагатися, я пережив багато поразок у своїй кар'єрі, і врешті-решт ми відновилися. Барса повернеться.

Далі будуть важкі дні, ми отримаємо багато критики, і ми повинні прийняти це, ми не були на тому рівні, якого вимагав фінал. Нам потрібно оговтатися і йти за титулами, які ми можемо ще виграти.

Ми припустилися помилок. Дозволили Реалу максимально використати свої сильні сторони. В обороні ми не зупиняли прориви, не робили тактичних фолів, а їхні перші два м'ячі були забиті з двох атак. Вони зробили нам боляче. Високий пресинг був не дуже хорошим", – цитує AS наставника каталонців.

Нагадаємо, що Барселона зберігає шанси на чемпіонство в Ла Лізі, а також команда виступає в Кубку Іспанії.

Лунін виграв Суперкубок Іспанії, влаштувавши шоу сейвів у Класіко – Реал розгромив Барселону, Вінісіус оформив хет-трик