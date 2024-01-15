Во время Класико в финале Суперкубка Испании между двумя нападающими возник небольшой разговор. Роберт Левандовски пытался сделать все, чтобы сбить Винисиуса с толку, когда Реал на 37 минуте получил право пробить пенальти.

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Поляк подошел к бразильцу и спросил: "Ты выполняешь пенальти? Ты?". Винисиус коротко ответил, что он. Левандовски иронично улыбнулся и продолжил: "Тогда вперед, бей пенальти". Попытка нападающего Барселоны отвлечь Винисиуса провалилась – он без проблем реализовал 11-метровый.

Бразилец в матче против каталонцев оформил хет-трик, что позволило Реалу уверенно победить Барселону со счетом 4:1.

Лунин выиграл Суперкубок Испании, устроив шоу сэйвов в Классико – Реал разгромил Барселону, Винисиус оформил хет-трик