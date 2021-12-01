33-річний поляк налаштований піти з Баварії вже влітку і хоче, щоб наступним його клубом став Реал, стверджує AS. Роберта особливо приваблює популярність і амбіції мадридців.

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Лєвандовскі вже дав розпорядження Піні Захаві, своєму агенту, щоб він надав пріоритетності ймовірному переїзду у столицю Іспанії. Та у самому Мадриді поки не готові до такого. Керівництво "вершкових" високо оцінює поляка, проте їхнім фаворитом на позицію центрфорварда залишається Ерлінг Холанд із Борусії Дортмунд.

До слова, контракт Роберта Лєвандовскі з Баварією завершується влітку 2023-го. В поточному сезоні він вражає результативністю на клубному рівні: 20 матчів, 25 голів і 2 асисти.

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