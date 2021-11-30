Головний редактор France Football Паскаль Ферре не виключає, що поляку ще вручать нагороду за пропущений 2020 рік. Таким чином Лєвандовскі матиме шанс завоювати дебютний "Золотий м'яч", а інтереси цьогорічного переможця Ліонеля Мессі не постраждають.

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"Нам не потрібно поспішати з цим рішенням. Ми можемо думати про це, але водночас зобов'язані поважати традиції вибору, який побудований на голосуванні.

Чи виграв би Лєвандовскі "Золотий м'яч" минулого року? Ми не можемо бути впевненими у цьому, тому що голосування не проводилось. Але слід бути відвертим – Роберт мав би великі шанси на перемогу у 2020-му. До слова, і цього року я не ставив Мессі на перше місце. Я вибрав Лєвандовскі, але вважаю, що Мессі теж заслужив нагороду", – наводить слова Ферре Meczyki.

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