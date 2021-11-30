Лєвандовскі все ж може отримати свій "Золотий м'яч" – відомо, чи постраждає Мессі
Нападник Баварії Роберт Лєвандовскі зберігає мінімальні шанси на відновлення історичної справедливості.
Головний редактор France Football Паскаль Ферре не виключає, що поляку ще вручать нагороду за пропущений 2020 рік. Таким чином Лєвандовскі матиме шанс завоювати дебютний "Золотий м'яч", а інтереси цьогорічного переможця Ліонеля Мессі не постраждають.
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"Нам не потрібно поспішати з цим рішенням. Ми можемо думати про це, але водночас зобов'язані поважати традиції вибору, який побудований на голосуванні.
Чи виграв би Лєвандовскі "Золотий м'яч" минулого року? Ми не можемо бути впевненими у цьому, тому що голосування не проводилось. Але слід бути відвертим – Роберт мав би великі шанси на перемогу у 2020-му. До слова, і цього року я не ставив Мессі на перше місце. Я вибрав Лєвандовскі, але вважаю, що Мессі теж заслужив нагороду", – наводить слова Ферре Meczyki.
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