Левандовски мечтает о Реале – мадридцы столкнулись с невероятной дилеммой
Бомбардир Баварии и сборной Польши Роберт Левандовски готов продолжить карьеру на Сантьягу Бернабеу.
33-летний поляк настроен уйти из Баварии уже летом и хочет, чтобы следующим его клубом стал Реал, утверждает AS. Роберта особенно привлекает популярность и амбиции мадридцев.
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Левандовски уже дал распоряжение Пини Захави, своему агенту, чтобы он надал приоритетности вероятному переезду в столицу Испании. Но в самом Мадриде пока не готовы к этому. Руководство "сливочных" высоко оценивает поляка, однако их фаворитом на позицию центрфорварда остается Эрлинг Холанд из Боруссии Дортмунд.
К слову, контракт Роберта Левандовски с Баварией истекает летом 2023-го. В текущем сезоне он поражает результативностью на клубном уровне: 20 матчей, 25 голов и 2 ассиста.
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