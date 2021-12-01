33-летний поляк настроен уйти из Баварии уже летом и хочет, чтобы следующим его клубом стал Реал, утверждает AS . Роберта особенно привлекает популярность и амбиции мадридцев.

Левандовски все же может получить свой "Золотой мяч" – известно, пострадает ли Месси

Левандовски уже дал распоряжение Пини Захави, своему агенту, чтобы он надал приоритетности вероятному переезду в столицу Испании. Но в самом Мадриде пока не готовы к этому. Руководство "сливочных" высоко оценивает поляка, однако их фаворитом на позицию центрфорварда остается Эрлинг Холанд из Боруссии Дортмунд.

К слову, контракт Роберта Левандовски с Баварией истекает летом 2023-го. В текущем сезоне он поражает результативностью на клубном уровне: 20 матчей, 25 голов и 2 ассиста.