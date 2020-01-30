Лєднєв зізнався, що його приваблює у футболі Зорі

Півзахисник луганської Зорі Богдан Лєднєв поділився емоціями від перемоги над сербським Вождовацом (2:0) у контрольному поєдинку.

"Хороший матч. У нас виходило те, що награвали на тренуваннях, впіймали вже хороший тонус. Прикро не забити пенальті, добре, що потім зібрався і забив.

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Провели хороший збір, виконали роботу, відчувається, що ноги стали сильнішими. На другому зборі вже буде гаразд. Подобається, що ми граємо в свій футбол, будемо продовжувати. Настрій у колективі завжди шикарний. Колектив чудовий. Чотири дні вистачить для відпочинку, будемо вже сумувати за футболом", – розповів хавбек YouTube-каналу Зорі.

Нагадаємо, що Богдан Лєднєв виступає за луганський клуб на правах оренди. Нещодавно він підписав новий контракт з Динамо та має повернутися до табору "біло-синіх" після сезону 2019/20.

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