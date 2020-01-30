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Скрипник підсумувував перший збір Зорі

09:47 157 Читать на русском
Скрипник підсумувував перший збір Зорі
Луганці на зборах / ФК Зоря

Головний тренер луганської Зорі Віктор Скрипник поділився враженнями від роботи своїх підопічних під час зимового збору в Туреччині.

"Ми всім задоволені. Збори як збори. Мені гріх жалітися на футболістів. Усім їм можу сказати компліменти – і молоді, і новачкам.

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Усе йде за планом, втілили все заплановане. Результати контрольних матчів? Раді, що виграємо, але ми більше акцентуємо увагу на взаємодії гравців. Важливо, що команда не хоче зупинятися, а налаштована розвиватися, прогресувати. У хлопців очі горять", – заявив наставник у коментарі YouTube-каналу Зорі.

Відзначимо, що луганці 30 січня повертається в Україні з першого тренувального збору в Антальї. Проте, вже 2 лютого підопічні Віктора Скрипника повернуться до Туреччини.

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Теги
Зимові збори Зоря Зоря Віктор Скрипник Віктор Скрипник
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