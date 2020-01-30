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Леднев признался, что его привлекает в футболе Зари

10:40 39 Читати українською
Леднев признался, что его привлекает в футболе Зари
Богдан Леднев / ФК Заря

Полузащитник луганской Зари Богдан Леднев поделился эмоциями от победы над сербским Вождовацем (2:0) в контрольном поединке.

"Хороший матч. У нас получалось то, что наигрывали на тренировках, поймали уже хороший тонус. Обидно не забить пенальти, хорошо, что потом собрался и забил.

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Провели хороший сбор, выполнили работу, чувствуется, что ноги стали сильнее. На втором сборе уже будет порядок. Нравится, что мы играем в свой футбол, будем продолжать. Настроение в коллективе всегда шикарноей. Коллектив замечательный. Четыре дня хватит для отдыха, будем уже грустить по футболу", – рассказал хавбек YouTube-каналу Зари.

Напомним, что Богдан Леднев выступает за луганский клуб на правах аренды. Недавно он подписал новый контракт с Динамо и должен вернуться в лагерь "бело-синих" после сезона 2019/20.

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