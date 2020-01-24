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Лєднєв підписав новий контракт з Динамо

15:56 764 Читать на русском
Лєднєв підписав новий контракт з Динамо
Богдан Лєднєв / УПЛ

Динамо оголосило про продовження контракту з атакувальним хавбеком Богданом Лєднєвим, який наразі виступає за Зорю на правах оренди.

Атакувальний півзахисник Богдан Лєднєв підписав новий контракт з Динамо. Угода розрахована на 4,5 роки – до червня 2024-го, інформує офіційний сайт київського клубу.

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Вихованець киян провів за першу команду один матч – 25 жовтня 2017 року в Кубку України проти Олександрії (3:2). Вважається одним із найперспективніших гравців київського клубу.

З літа 2018 року Лєднєв на правах оренди виступає за луганську Зорю. В сезоні 2019/20 21-річний атакувальний півзахисник став справжнім відкриттям – він забив 9 голів та ділить друге місце в гонці найкращих бомбардирів чемпіонату України.

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