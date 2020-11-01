Львів у поточному сезоні перемог ще не знав, програвши усі матчі, крім одного. Та і загалом "містяни" востаннє набирали одразу три очки аж у лютому, а з того часу безвиграшна серія команди досягла 19 матчів. На днях вона ще й залишилась без головного тренера – Георгій Цецадзе подав у відставку, а в.о. призначили Віталія Шумського. Крім того, дискваліфікацію на два роки отримав Богунов, тож у домашньому матчі проти Ворскли всі очікували легкої звитяги полтавців та повернення "зелено-білих" на другу позицію в турнірній таблиці.

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В перші 15 хвилин підопічні Юрія Максимова підтверджували статус фаворита, володіючи ініціативою, заробляючи стандарти й створюючи напівмоменти біля воріт Костика. Щоправда, до реального загострення у цей період справа не доходила, а дебютний гольовий шанс організував Львів – це Нич на 16-й хвилині вистрілив з меж штрафного повз дальню дев'ятку. Ворскла на 19-й огризнулася дальнім ударом Ребенка – бути б шедевру, якби Костик у карколомному стрибку не перевів м'яч над поперечиною. Після цього Чеснаков замикав подачу з кутового, але це не стало проблемою для голкіпера.

В середині першого тайму у ворсклян почалися проблеми. На 23-й хвилині Юрій Максимов змушений був замінити Кулача, який потягнув м'яз стегна, а вже на 27-й львів'яни несподівано вийшли вперед – це Нич, отримавши пас від Шини, переграв Челядіна з Яворським, після чого пробив у правий кут. 1:0! Полтавці, схоже, були шоковані таким розвитком подій, адже до самого свистка на перерву нічого цікавого в атаці вони не створили. Львів виглядав навіть цікавіше, однак моментів у господарів також не виникало. На відпочинок команди пішли за мінімальної переваги "містян".

На другий тайм Максимов випустив Щербака, але той ледь не отримав червону картку рівно через дві секунди після відновлення гри – Дмитро грубо відмахнувся від Чір'яка. Після перегляду відеоповтору Ігор Пасхал вирішив обмежитись жовтою. Після цього сталося кілька грубих фолів та подач зі штрафного, але до реального загострення матчу справа дійшла аж на 57-й хвилині – це Чір'як пробив повз дальній кут з-за меж карного майданчика. Ще за дві хвилини Нич вилітав віч-на-віч з Різником, однак у вирішальну мить Назарій відпустив від себе м'яч.

В середині другого тайму на полі тривала нервова позиційна боротьба на високому темпі. Шансів відзначитись за 20 хвилин було небагато, та й дуже небезпечними вони не були. Так, на 66-й Щербак ударом з ноги замикав подачу Пердути (точно в Костика), на 76-й Кравчук головою пробив повз дальній кут, а на 79-й Якубу змістився в центр і пробив дуже неточно. Загалом, ініціативу тримала Ворскла, але Львів впевнено оборонявся, та ще й контратаками докучав. Бракувало лише завершення.

В ендшпілі зустрічі зміст гри не змінився. На 83-й хвилині забивати головою з лінії воротарського міг Шехіч, однак м'яч пройшов повз дальню стійку. Львів огризнувся низкою контрвипадів, найкращий з яких організували Нич і Казлаускас – на жаль для "містян", все завершилось ударом у Скляра з гострого кута. В принципі, xG дій команд біля воріт був невисоким, але нерв матчу був таким, що все здавалося надзвичайно небезпечним.

Через довгий перегляд повтору та купу зупинок Ігор Пасхал компенсував аж сім хвилин. Шість з них команди витратили на казна-що, однак на 90+7-й істеричні атаки ворсклян завершились ударом Пердути в руку Міхоубі у штрафному Львова.

Арбітр призначив пенальті, відеоповтор підтвердив правильність рішення, але постріл Кане з пенальті потягнув Костик! Одразу за цим пролунав фінальний свисток.

Таким чином, Ворскла зазнала першої поразки в УПЛ. З 15 очками полтавці залишились на третій позиції в турнірній таблиці, а Львів, набравши чотири залікових бали, піднявся з останньої сходинки!

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