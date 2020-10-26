ФІФА відсторонила гравця Львова на два роки за участь у договірних матчах
Півзахисник Львова Ярослав Богунов отримав суворе покарання за порушення правил чесної гри.
Богунов відсторонений від матчів під егідою ФІФА до 5 серпня 2022 року через участь у договірних зустрічах.
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Як повідомляє Pressball, півзахисник, який наразі виступає за Львів, покараний за поєдинки в період виступів за білоруський Нафтан у 2017 році. Цікаво, що раніше Федерація футбол Білорусі відсторонила Богунова на два роки від участі в матчах, проте ФІФА розповсюдила це рішення на всі змагання під своєю егідою.
Зауважимо, Ярослав приєднався до Львова у липні 2019 року. У поточному сезоні Богунов встиг відіграти в 4 матчах, але результативними діями не відзначався.
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