Богунов відсторонений від матчів під егідою ФІФА до 5 серпня 2022 року через участь у договірних зустрічах.

Хавбек ФК Львів зізнався про участь у договірному матчі

Як повідомляє Pressball, півзахисник, який наразі виступає за Львів, покараний за поєдинки в період виступів за білоруський Нафтан у 2017 році. Цікаво, що раніше Федерація футбол Білорусі відсторонила Богунова на два роки від участі в матчах, проте ФІФА розповсюдила це рішення на всі змагання під своєю егідою.

Зауважимо, Ярослав приєднався до Львова у липні 2019 року. У поточному сезоні Богунов встиг відіграти в 4 матчах, але результативними діями не відзначався.

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