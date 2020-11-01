Бразильський півзахисник Львова Сабіно дос Сантос, якого нещодавно обрали новим капітаном команди, розповів про ситуацію в колективі і поділився очікуваннями від матчу 8-го туру УПЛ з Ворсклою.

"Сказати, що ми були засмучені після поразки від СК Дніпро-1 – нічого не сказати. Звісно, зіграли не так, як хотілося б. Щодо відставки попереднього наставника... Зміна тренера – це завжди важко, але це також частина футболу. Зараз ми повинні зберігати хороший темп роботи, аби бути здатними принести Львову хороший результат.

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Зараз до наступного календарного матчу нас готує тріо тренерів. Кожен з них вже працює з нами доволі давно. Вони знають кожного гравця індивідуально, мають підхід. Гадаю, саме вони найкраще усвідомлюють ту ситуацію, у якій наразі перебуває команда, тому знають, як потрібно далі діяти. Ми уважно слухаємо їх на тренуваннях та будемо застосовувати на практиці усе те, що вони від нас хочуть побачити.

Я б не сказав, що тренувальний процес якось суттєво змінився. Скоріше, ставлення гравців до тренувань стало якимось іншим. Ми важко працюємо кожного дня і намагаємося на 100% робити те, що від нас вимагають тренери.

Після відходу досвідчених Борзенка та Літовченка Львів став, по суті, найбільш молодим колективом в УПЛ. Ці гравці дійсно були дуже важливими та досвідченими виконавцями, яких бракуватиме. Втім, я вважаю, що деякі наші молоді футболісти вже також мають за своїми плечима чимало, зокрема, і міжнародні виступи. Якраз це і повинно допомогти ще більш юним почувати себе якомога комфортніше та демонструвати свою найкращу форму. На тренуваннях справді хороша атмосфера. Постійно сконцентровані на роботі та виконуємо її дуже старанно. Впевнені, як працюватимемо на тренуваннях – так і покажемо себе на грі.

Я був дуже щасливий стати новим капітаном команди. Це велика честь для мене. Дякую моїм колегам по Львову за те, що надали мені таку впевненість у власних силах. Я буду робити усе від себе залежне, аби якомога краще діяти на полі і допомагати команді здобувати хороші результати.

Щодо зустрічі з Ворсклою... Не скажу нічого дивного, якщо зазначу, що потрібно діяти, перш за все, безпомилково поблизу власних воріт. Слід уникнути непотрібних браків та дочекатися слушного моменту, аби відзначитись. Віддаємо належне Ворсклі, але все вирішить тільки гра на футбольному полі", – сказав Сабіно у коментарі офіційному сайту Львова.

Нагадаємо, Львів після 7-ми турів посідає у турнірній таблиці УПЛ останню сходинку, набравши лише 1 очко.

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