Львов удержал ничью в матче против Зари

В рамках встречи 30-го тура УПЛ Львов и Заря голов не забили.

Первый тайм прошел довольно скучно, что на фоне тихой атмосферы на стадионе "Украина" производило угнетающее впечатление. У Львова даже и вспомнить нечего – только Парамонов и Пернамбукко пытались обострить ситуацию дальними ударами на 13-й и 32-й минутах, однако они были очень неточными. Кроме того, Пернамбукко мог замкнуть прострел с правого фланга на 41-й, однако в последний момент его опередил Михайличенко. Вот и все атакующие достижения "горожан" до перерыва.

ФК Львов может сменить владельца

Заря начинала гораздо активнее, получив шанс открыть счёт уже на 2-й минуте – Будкивский замкнул верховую подачу ударом головой, но мяч пролетел над воротами. На 6-й Филипп снова мог стрелять после фланговой передачи в штрафную, однако нападающий почему-то принял неудачное решение сбросить мяч на Хомченовского. На 19-й же супермомент запорол Караваев, который выскочил один на один с Сарнавским и пробил точно в него. После этого темп атак "мужиков" упал – во второй половине тайма можно вспомнить разве что неточный дальний удар Леднева и несколько обостряющих передач без завершения.

После перерыва состоялся размен хорошими моментами. На 52-й и 56-й минуты "горожане" двумя дальними ударами с линии штрафной могли открыть счёт, однако оба раза мячи пролетели рядом со штангой. Между этими моментами расположился выстрел Леднева с острого угла, который парировал Сарнавский. На 64-й же мог забивать Михайличнеко, который ворвался в штрафную, но пробил над перекладиной. Наконец, на 69-й на дальний удар решился Арвеладзе, но и грузин в створ попасть не сумел.

Вернидуб стал лучшим тренером Украины 2018 года

После этого уровень остроты несколько упал, однако инициатива осталась полностью за Зарей. Гости обступили штрафную соперника и забрасывали её подачами и проникающими пасами, однако львовяне держались. Луганчане же так старались не давать передышки "горожанам", что на 85-й минуте неожиданно остались в меньшинстве – это Арвеладзе рукой придержал Пернамбукко и увидел перед собой вторую жёлтую карточку. Это сбило "мужиков" с толку, и до финального свистка они так и не смогли провести хотя бы одну нормальную атаку с опасным моментом. Львов удержал нулевую ничью.

Таким образом, Заря набрала 40 очков, но потеряла шансы на бронзовые медали – у Александрии за два тура до завершением сезона на девять зачётных баллов больше. Львов же остался шестым с 34 пунктами в активе, отставая от Зари и Мариуполя на шесть очков.

Александрия в большинстве не смогла дожать Мариуполь, но досрочно оформила "бронзу" чемпионата