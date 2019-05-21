ФК Львів може змінити власника

Власник ФК Львов Богдан Копитко може продати клуб.

Ведучий програми "Профутбол" Ігор Циганик розповів, що клуб зі Львова може змінити власника: "Наскільки мені відомо, ФК Львів продається. Хто має бажання, той зможе купити клуб з усіма його активами", – сказав ведучий програми "Профутбол" Ігор Циганик у програмі "Циганик LIVE".

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До слова, ФК Львів в останній момент пробився до верхньої шістки УПЛ, щоправда, посідає у чемпіонській групі останнє місце та має в активі 33 очки, до зони єврокубків – 6 залікових пунктів.

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