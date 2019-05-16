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Вернидуб став найкращим тренером України 2018 року

16 травня 09:48 325 Читать на русском
Вернидуб став найкращим тренером України 2018 року
Юрій Вернидуб / ФК Зоря

Головний тренер Зорі Юрій Вернидуб був визнаний найкращим тренером України 2018 року.

Юрій Вернидуб був офіційно визнаний найкращим тренером України 2018 року.

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Церемонія відбулась на Славутич Арені у Запоріжжі перед фінальним матчем Кубка України Інгулець – Шахтар (0:4).

Сезон 2017/18 Зоря завершила на 4 сходинці в УПЛ, на який, до слова, перебуває і нині, з великим відривом поступаючись Олександрії. Наразі у "чорно-білих" 39 очок.

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