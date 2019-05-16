Вернидуб став найкращим тренером України 2018 року

Головний тренер Зорі Юрій Вернидуб був визнаний найкращим тренером України 2018 року.

Юрій Вернидуб був офіційно визнаний найкращим тренером України 2018 року.

Марлос став найкращим футболістом України 2018 року

Церемонія відбулась на Славутич Арені у Запоріжжі перед фінальним матчем Кубка України Інгулець – Шахтар (0:4).

Сезон 2017/18 Зоря завершила на 4 сходинці в УПЛ, на який, до слова, перебуває і нині, з великим відривом поступаючись Олександрії. Наразі у "чорно-білих" 39 очок.

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