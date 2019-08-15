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Львів та Шахтар розсудить Копієвський: суддівські призначення 4-го туру УПЛ

07:30 99 Читать на русском
Львів та Шахтар розсудить Копієвський: суддівські призначення 4-го туру УПЛ
Віталій Копієвський / Dynamo.kiev.ua

Стали відомі суддівські призначення на матчі 4-го туру УПЛ.

 

Центральний матч 4-го туру УПЛ між Львовом та Шахтарем розсудить Віталій Копієвський, повідомляє офіційний сайт УПЛ.

Михайличенко може стати тренером Динамо вже завтра, – ЗМІ

Суддівські призначення 4-го туру УПЛ 2019/20:

Ворскла – СК Дніпро-1 (17 серпня, 14:00) – Євген Арановський;

Десна – Колос (17 серпня, 17:00) – Андрій Коваленко;

Олімпік – Карпати (18 серпня, 17:00) – Денис Шурман;

Хто стане новим тренером Динамо після того, як Хацкевича відправили у відставку – широкий список кандидатів

Львів – Шахтар (18 серпня, 19:30) – Віктор Копієвський;

Зоря – Олександрія (18 серпня, 19:30) – Микола Балакін.

Додамо, що матч Динамо та Маріуполя перенесли на 25 вересня.

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