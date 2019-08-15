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Львов и Шахтер рассудит Копиевский: судейские назначения 4-го тура УПЛ

07:30 29 Читати українською
Львов и Шахтер рассудит Копиевский: судейские назначения 4-го тура УПЛ
Виталий Копиевский / Dynamo.kiev.ua

Стали известны судейские назначения на матчи 4-го тура УПЛ.

 

Центральный матч 4-го тура УПЛ между Львовом и Шахтером рассудит Виталий Копиевский, сообщает официальный сайт УПЛ.

Михайличенко может стать тренером Динамо уже завтра, – СМИ

Судейские назначения 4-го тура УПЛ 2019/20:

Ворскла – СК Днепр-1 (17 августа, 14:00) – Евгений Арановский;

Десна – Колос (17 августа, 17:00) – Андрей Коваленко;

Олимпик – Карпати (18 августа, 17:00) – Денис Шурман;

Кто станет новым тренером Динамо после того, как Хацкевича отправили в отставку – широкий список кандидатов

Львов – Шахтер (18 августа, 19:30) – Виктор Копиевский;

Заря – Александрия (18 августа, 19:30) – Николай Балакин.

Добавим, что матч Динамо и Мариуполя перенесли на 25 сентября.

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