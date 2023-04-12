Перенесений матч 6-го туру УПЛ між Львовом і Шахтарем буде проведено на "Арені Львів". Стартовий свисток пролунає о 14:00 за київським часом. Телетрансляція доступна на Setanta Sports+. Поєдинок можна переглянути як у додатку офіційного мовника, так і на каналі в MEGOGO.

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"Містяни" підходять до зустрічі в статусі останньої команди в турнірній таблиці. Відставання від зони перехідних матчів становить вже 5 очок, тож підопічним Анатолія Безсмертного треба поборотись за сенсацію. Два роки тому під керівництвом того ж наставника це вже вдавалося – тоді Львів переміг з рахунком 3:2.

Донеччани у випадку перемоги збільшать відрив від СК Дніпра-1 до чотирьох очок. Щоправда, у "спортклубівців" залишається гра в запасі. Наставник Шахтаря випускає з перших хвилини Тотовицького, Траоре і Топалова, які попередній матч починали в запасі. Натомість Сікан, Джурасек і Бондар втратили місце в основі. Львів також змінився після погрому від СК Дніпро-1. Так, у воротах Юрчук замінив Рибку, який пропустив 7 голів за 2 тури. Крім цього, Сасовський і Лео Антоніо поступилися місцем у старті Алібекову та Богунову.

Стартові склади:

Львів: Юрчук – Грисьо, Ігор, Дитятьєв, Кузик – Мильченко, Алібеков, Беляєв, Богунов – Свржняк – Бугай

Шахтар: Трубін – Гочолейшвілі, Ракицький, Матвієнко, Топалов – Степаненко, Бондаренко – Криськів, Тотовицький, Судаков – Траоре

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