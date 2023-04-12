Поки європейці готуються до перегляду матчів Ліги чемпіонів, українці будуть дивитися УПЛ. Така наша доля. Клуби крутять календарем, як діджей за вертушками – зате ми можемо насолодитись вайбом вітчизняного футболу посеред тижня.

Шахтар підходить до виїзної зустрічі зі Львовом у вельми неоднозначній формі. У позаминулому турі донеччани розписали нічию з Чорноморцем, причому це був результат по ділу. Якщо забути про стартовий відрізок, звісно ж. Одесити не боялись "гірників", сміливо атакували й пресингували, а Ігор Йовічевіч так і не зміг відповісти цікавим тактичним ходом.

На вихідних команда здобула мінімальну перемогу над Металістом. Єдиний гол було забито аж на 64-й хвилині, а у компенсований час харків'яни могли відігратись внаслідок помилки Трубіна. З одного боку, перемога була по ділу, адже Шахтар мав 4-5 явних гольових нагод. З іншого ж, такі результати і такий характер поєдинків дають сигнал суперникам – проти "гірників" можна й треба грати.

Цей сигнал неабияк важливо спіймати Львову. Від "містян", звісно ж, ніхто не вимагає сенсації – всі розуміють розклад сил. Тим не менш, зачепитись за очки вкрай важливо, адже команда Анатолія Безсмертного йде на дні таблиці з відставанням у п'ять залікових балів від зони перехідних матчів. А попереду ще одна зустріч із Шахтарем та поєдинок проти СК Дніпро-1.

У Львова ще буде достатньо часу врятуватись від вильоту з УПЛ, але крім результату, "містянам" потрібен ще й футбол. З ним теж все дуже сумно: Анатолій Безсмертний працює у четвірці захисників, втрачаючи чи не єдину чесноту своїх підопічних – хорошу оборону в схемі з трьома центрбеками.

Втім, варто не забувати, що коуч Львова за час першої каденції зміг врятувати клуб від вильоту, а найгучнішим його успіхом став тріумф над Шахтарем. І не просто тріумф, а перемога з рахунком 3:2! Звісно, зараз не 2021 рік, Нича у складі теж немає, але з тим же СК Дніпром-1 на вихідних "містяни" майже закамбечили з 0:3.

А Шахтар зараз, як ми бачимо, далекий від ідеалу. Та і склад сьогодні буде не зовсім основним... Може, таки станеться сенсація?

Кадрова ситуація

Травмовані: Антоніо – Ракицький, Михайліченко, Зубков, Швед, Козік, Шевченко, Різник (усі – під питанням)

Дискваліфіковані: Бондар (Шахтар)

Орієнтовні склади на матч Львів – Шахтар

Львів: Рибка – Гільєрме, Ігор, Сасовський, Кузик – Грисьо, Алібеков, Беляєв, Богунов – Бугай, Есеола

Шахтар: Трубін – Конопля, Гочолейшвілі, Матвієнко, Топалов – Назарина, Бондаренко – Келсі, Очеретько, Судаков – Траоре

Прогноз "Футбол 24" – 1:2

Треба дивитись правді в очі. Львів навіть з нинішнім Шахтарем не здатний тягатись на рівних. Єдиний шанс "містян" на сенсацію – це чергова ватяна гра у виконання "гірників", плюс помилки від захисників. Між іншим, останнє трапляється доволі часто, тож на гол підопічні Анатолія Безсмертного претендують.

Якщо вдасться забити першими, то все може бути. Тим не менш, з імовірністю у 95% Шахтар повинен перемогти Львів – просто тому, що оборона в "містян" ну дуже слабка. Четвертий гол СК Дніпра-1 у ворота Рибки на вихідних був показовим. Навряд чи господарі зможуть відзахищатись краще.