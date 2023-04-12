Львов в рамках 6-го тура УПЛ принимает Шахтер. Стартовые составы и информация об онлайн-трансляции – в этой новости на "Футбол 24".

Перенесенный матч 6-го тура УПЛ между Львовом и Шахтером будет проведен на "Арене Львов". Стартовый свисток прозвучит в 14:00 по киевскому времени. Телетрансляция доступна на Setanta Sports+. Поединок можно посмотреть как в приложении официального вещателя, так и на канале в MEGOGO.

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"Горожане" подходят к встрече в статусе последней команды в турнирной таблице. Отставание от зоны переходных матчей составляет уже 5 очков, поэтому подопечным Анатолия Бессмертного надо побороться за сенсацию. Два года назад под руководством того же наставника это уже удавалось – тогда Львов победил со счетом 3:2.

Дончане в случае победы увеличат отрыв от СК Днепра-1 до четырех очков. Правда, у "спортклубовцев" остается игра в запасе. Наставник Шахтера выпускает с первых минут Тотовицкого, Траоре и Топалова, которые предыдущий матч начинали в запасе. В свою очередь Сикан, Джурасек и Бондарь потеряли место в основе. Львов также изменился после погрома от СК Днепр-1. Так, в воротах Юрчук заменил Рыбку, который пропустил 7 голов за 2 тура. Кроме этого, Сасовский и Лео Антонио уступили место в старте Алибекову и Богунову.

Стартовые составы:

Львов: Юрчук – Грысьо, Игор, Дитятьев, Кузык – Мильченко, Алибеков, Беляев, Богунов – Свржняк – Бугай

Шахтер: Трубин – Гочолейшвили, Ракицкий, Матвиенко, Топалов – Степаненко, Бондаренко – Крыськив, Тотовицкий, Судаков – Траоре

Львов – Шахтер: анонс матча УПЛ