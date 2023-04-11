Шахтар веде легіонера без жодного матчу на дорослому рівні – клуб-продавець хоче вибити з "гірників" гроші майбутнього
Шахтар розвиває стратегію пошуку маловідомих талантів з екзотичних чемпіонатів.
Днями у ЗМІ з'явились чутки про інтерес "гірників" до 19-річного еквадорського опорника Деніла Кастільйо. Цю інформацію підтвердив Естебан Пас – член правління ЛДУ Кіто, якому належить юний гравець.
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"Я не хочу розкривати більше подробиць про трансфер Деніла Кастільйо, але пропозиція від Шахтаря є. Ми продовжуємо переговори і сподіваємося досягти хороших домовленостей", – наводить слова Паса ESPN. Журналіст Рейнальдо Ромеро додає, що ЛДУ Кіто хотів би отримати 15% від майбутнього перепродажу хавбека.
Зауважимо, що Кастільйо не провів ще жодного матчу на дорослому рівні, але добре виступив на нещодавньому чемпіонаті Південної Америки U-20. Опорник був основним гравцем еквадорців, які посіли четверту сходинку і гарантували собі участь у молодіжному чемпіонаті світу.