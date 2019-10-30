Львів розірвав контракт з Насоновим – захисник провів лише два матчі у поточному сезоні

Львів вирішив відмовитися від послуг захисника Олександра Насонова, який провів у клубі менше року.

"Містяни" оголосили про припинення співпраці із гравцем на своєму офіційному сайті.

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Контракт розірваний за обопільною згодою сторін. Насонов приєднався до Львова у лютому цього року і в попередньому сезоні провів за команду 12 матчів. У поточній кампанії ігровий час оборонця значно скоротився – всього 104 хвилини у двох матчах УПЛ.

Нагадаємо, що Насонов виступав за такі українські клуби як Волинь, Металург Д, Маріуполь та Арсенал-Київ. Також в активі 27-річного захисника є 26 матчів за молодіжну збірну України.

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