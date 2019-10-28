"Шепелєв забив? Поставте VAR!": чому Динамо і Шахтар втратили очки, а два клуби опинилися у "психологічній дупі"

"Футбол 24" обговорює події 12 туру УПЛ із Юрієм Шелепницьким, першим капітаном в історії збірної України.

– Нічия Динамо з Карпатами, враховуючи нестабільні результати киян у цьому сезоні, – це закономірність, чи все ж сенсація?

– Здавалося, Динамо набрало хороший хід – кілька матчів навіть не пропускали. Тож домашні 1:1 з Карпатами можна вважати сенсацією.

Динамо – Карпати – 1:1 – відео голів та огляд матчу

– Чи сподобалася вам гра команди Михайличенка? Моментів було створено чимало…

– Начебто й справді грали гарно. Але грати гарно – ще не означає, що це було ефективно і результативно. Потрібно було забивати більше і, можливо, зіграти не так красиво, проте результативно. Тим паче, Шахтар загубив очки – кияни втратили чудову нагоду скоротити відставання у турнірній таблиці.

– Чи перетнув м’яч лінію воріт після удару Шепелєва зі штрафного?

– Ми тестуємо VAR. Потрібно його врешті впровадити. Тоді не було б таких запитань, і ми б не гадали – був чи не був. Поставте VAR – і нехай суддя дивиться. Бо як тут можна зорієнтуватися в динаміці? Я скажу, що перетнув, хтось інший відповість "ні".

– Олександрія – лише друга команда після Ман Сіті, ворота якої Шахтарю не вдалося "розпечатати" у цьому сезоні…

– Я б не відривав матч проти Загреба у Лізі чемпіонів і вчорашній поєдинок проти Олександрії. Чому? На мою думку, у "гірників" проявилася втома і певний психологічний момент після невдачі з хорватами.

Шахтар – Олександрія – 0:0 – відеоогляд матчу з двома вилученнями

Щодо Олександрії, то команда непогано грає в Лізі Європи і перебуває у верхній частині турнірної таблиці чемпіонату. Колектив Шарана має свій рівень і своє обличчя. Проявити себе по-справжньому можна тільки в таких іграх – проти Шахтаря, Динамо, у єврокубках.

– Долю поєдинку неодноразово міг вирішувати Жуніор Мораєс, але хибив із вбивчих позицій…

– Бувають такі моменти, коли думаєш собі: "Як не в цьому моменті, то в наступному заб’ю”. Але – не йде, не пре, не фартить. У Мораєса іноді бувають такі ігри, коли він забиває із напівдотику, напівмоменту. Можливо, вчора був не його день.

– Вже у середу Шахтар та Динамо зійдуться у Кубку України. Який результат цього матчу вас здивує?

– Результативна нічия. У Шахтаря, звісно, більше шансів на перемогу – приблизно 55/45. Хоча, якщо "гірники" дійсно потрапили зараз у смугу турбулентності, тоді у Динамо з’явиться шанс.

– Зоря та Десна розгромили Ворсклу та Львів відповідно. Чи можна обидвох аутсайдерів охарактеризувати словами Володимира Чеснакова – "психологічна дупа"?

– У Ворскли психологічна яма почалася зі старту сезону. Структуру і керівництво клубу лихоманить, фінансові проблеми – це все призвело до падіння у таблиці.

Красивий гол Русина у відеоогляді Зоря – Ворскла – 4:0

У Львова – інша ситуація. Там – чехарда тренерів і футболістів. Немає сталості – якась постійна ротація. Тому й позитивного результату немає. Причини невдач у цих клубів – різні, але обоє, як каже Чеснаков, – у дупі.

– У новачків еліти теж кепські справи: Колос – три поразки поспіль, СК Дніпро-1 – чотири поразки поспіль. "Здулися" через обмежений кадровий ресурс?

– На перший погляд, так воно і є. На старті сезону обидві команди "вистрелили" – завдяки емоційному фону і елементу несподіванки. Тепер почалися травми, "гірчичники", навантаження, втома. Молодь у цих клубах поки що не звикла тримати удар.

Олімпік – СК Дніпро-1 – 3:2 – відео голів та огляд матчу

Але наразі ситуація не критична, її можна виправити. Тим паче, з обома командами працюють цікаві самобутні тренери.

– У першу шістку повернувся Маріуполь. Чи зможе хтось із нижньої половини турнірної таблиці посунути звідти "азовців"?

– Мені імпонує гра Маріуполя. Команда Бабича старається грати у футбол. Вони пропагують футбол, а не боротьбу за результат будь-якими методами. Футболісти цієї команди отримують задоволення від гри і на позитивних емоціях рухаються вгору. Якщо внизу кардинально нічого не зміниться, Маріуполь залишиться головним претендентом на "прописку" у першій шістці.

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