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"Що ви робите, барани, б**ть?!" – Мазяр знищив гравців Львова за провал у матчі з Десною

09:16 678 Читать на русском
"Що ви робите, барани, б**ть?!" – Мазяр знищив гравців Львова за провал у матчі з Десною
Володимир Мазяр / Футбол 1

Головний тренер Львова Володимир Мазяр не добирав слів під час чергової поразки своєї команди у матчі 12 туру УПЛ проти Десни (1:4).

61’ Жозе Вітор
80’ Абнер Ренан
 
Денис Фаворов 2’
Дмитро Хльобас 9’
Максим Дегтярьов 41’
Дмитро Хльобас 46’
2’ Денис Фаворов
9’ Дмитро Хльобас
41’ Максим Дегтярьов
46’ Дмитро Хльобас
61’ Жозе Вітор
80’ Абнер Ренан

Особливо бурхливу реакцію наставника викликав пенальті, який його підопічні "привезли" вже на першій хвилині матчу.

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"Що ти робиш? Як ти вийшов на поле, перші хвилини, б**ть. Що ви робите?! Тренували йо***ий цілий тиждень. Барани, б**ть", – слова розлюченого Мазяра було добре чутно на весь стадіон.

Нагадаємо, Львів не може здобути перемогу в семи матчах УПЛ поспіль і посідає останню сходинку чемпіонату.

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