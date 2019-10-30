"Що ви робите, барани, б**ть?!" – Мазяр знищив гравців Львова за провал у матчі з Десною

Головний тренер Львова Володимир Мазяр не добирав слів під час чергової поразки своєї команди у матчі 12 туру УПЛ проти Десни (1:4).

Особливо бурхливу реакцію наставника викликав пенальті, який його підопічні "привезли" вже на першій хвилині матчу.

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"Що ти робиш? Як ти вийшов на поле, перші хвилини, б**ть. Що ви робите?! Тренували йо***ий цілий тиждень. Барани, б**ть", – слова розлюченого Мазяра було добре чутно на весь стадіон.

Нагадаємо, Львів не може здобути перемогу в семи матчах УПЛ поспіль і посідає останню сходинку чемпіонату.

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