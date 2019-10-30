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Львов разорвал контракт с Насоновым – защитник провел всего два матча в текущем сезоне

11:23 22 Читати українською
Львов разорвал контракт с Насоновым – защитник провел всего два матча в текущем сезоне
Александр Насонов / Сайт Львова

Львов решил отказаться от услуг защитника Александра Насонова, который провел в клубе меньше года.

"Горожане" объявили о прекращении сотрудничества с игроком на своем официальном сайте.

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Контракт расторгнут по обоюдному согласию сторон. Насонов присоединился ко Львову в феврале этого года и в прошлом сезоне провел за команду 12 матчей. В текущей кампании игровое время защитника значительно сократилось – всего 104 минуты в двух матчах УПЛ.

Напомним, что Насонов выступал за такие украинские клубы как Волынь, Металлург Д, Мариуполь и Арсенал-Киев. Также в активе 27-летнего защитника 26 матчей за молодежную сборную Украины.

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