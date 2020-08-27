Львів провів повторне тестування гравців на COVID-19 після спалаху хвороби у таборі команди

У таборі Львова знову перевірили гравців на наявність коронавірусу, на щастя, результати негативні, повідомляє офіційний сайт клубу. 5 футболістів, які раніше постраждали від пандемії, продовжують перебувати на самоізоляції.

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"Дуже добре, що нам вдалося оперативно запобігти поширенню нових захворювань в команді. Ми зробили все від себе залежне і своєчасно перевели інфікованих в режим самоізоляції. Тепер потрохи повертаємося до тренувань і наполегливо готуємось до відновлення матчів чемпіонату України", – прокоментував ситуацію генеральний директор клубу Андрій Паньків.

Нагадаємо, матч першого туру Львів – Минай був перенесений на невизначений термін.

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