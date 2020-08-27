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Львов провел повторное тестирование игроков на COVID-19 после вспышки болезни в лагере команды

09:51 - Читати українською
Львов провел повторное тестирование игроков на COVID-19 после вспышки болезни в лагере команды
Фото ФК Львов

Хорошие новости поступили от медицинского персонала львовского клуба.

В лагере Львова снова проверили игроков на наличие коронавируса, к счастью, результаты отрицательные, сообщает официальный сайт клуба. 5 футболистов, которые ранее пострадали от пандемии, продолжают находиться на самоизоляции.

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"Очень хорошо, что нам удалось оперативно предотвратить распространение новых заболеваний в команде. Мы сделали все от себя зависящее и своевременно перевели инфицированных в режим самоизоляции. Теперь понемногу возвращаемся к тренировкам и настойчиво готовимся к возобновлению матчей чемпионата Украины", – прокомментировал ситуацию генеральный директор клуба Андрей Панькив.

Напомним, матч первого тура Львов – Минай был перенесен на неопределенный срок.

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Теги
коронавирус Львов Львов Андрей Панькив
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