"Мірча ризикнув, а "динамівські серця" – не ризикнули": якби Динамо розкрилося із Шахтарем – "була б торба"

– Юрію Григоровичу, результатом здивовані?

– Результат – логічний, очікуваний. Бо фаворит після такого розгромного сезону і вражаючої переваги у чемпіонаті налаштовувався ще й на Суперкубок, але тут Шахтарю чомусь не вельми щастить. Навіть попри тотальну перевагу.

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– Каштру поки що бракує тренерського класу, аби протистояти таким гуру, як Луческу чи Конте?

– Не можу сказати, що Каштру бракує класу. Але у цьому матчі Луческу справді його переграв організаційно – 100-відсоткова реалізація, грамотно побудована гра. Мірча чудово обізнаний з усіма сильними сторонами Шахтаря і якісно підготувався до конкретного суперника, до конкретного матчу. Якби Динамо спробувало зіграти на зустрічних курсах – киянам була б торба.

– У Луческу заграли Шапаренко, Жерсон, навіть Фран Соль забиває. Що на цьому тлі можна сказати про попередніх наставників Динамо – Хацкевича та Михайличенка?

– Мірча ризикнув, а "динамівські серця" – не ризикнули. Звичайно, що кожен горить бажанням проявити себе перед новим тренером. І ті, хто перебували по орендах, і ті, що залишилися в команді. Він дає шанс – і люди заграли, забивають. Плюс – вилікуються ті, хто зараз у лазареті. Буде боротьба за місце в основному складі. Хороша конкуренція виведе Динамо на більш високий рівень.

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– Хто вас розчарував у складі Шахтаря?

– Задня лінія – Кривцов, Бондар… Увесь захист. Та й Степаненко не зіграв на своєму звичному рівні. В атаці старалися – не пощастило, десь погода завадила реалізувати створені моменти.

– Степаненко визнав, що із захистом – величезні проблеми. Про це говорять вже давно, але кардинальних змін не відбувається. Причина у недостатньому рівні оборонців, у невмінні Каштру побудувати надійний тил, чи у недалекоглядності керівництва клубу, яке вчасно не подбало про підсилення?

– Вони, мабуть, розраховували на виконавців, які зробили результат у попередньому сезоні чемпіонату та Ліги Європи. Але бачимо, що конкуренція цим хлопцям не завадила б. Потрібні гравці більш високого рівня. Центр захисту – основна проблема Шахтаря.

– Чи варто за мотивами Суперкубка робити серйозні висновки перед чемпіонатом?

– Не думаю, що це якийсь вагомий показник. Так, позитивні емоції – це плюс. Заявка на появу конкурентної сили проти Шахтаря у чемпіонаті – це також плюс. Але не більше, поки що. З нетерпінням очікую відновлення сезону у Прем’єр-лізі.

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Шахтар – Динамо: Луческу завдає Каштру болючого удару, воскрешає 4-х гравців і провокує революцію – Суперкубок честі