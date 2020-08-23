Львів підписав екс-захисника Мідлсбро

Львів підсилився захисником збірної Люксембургу Енесом Махмутовічем, повідомляє офіційний сайт "синьо-золотих".

Львів – Минай: поєдинок першого туру офіційно перенесли через COVID-19

23-річний футболіст перейшов в український клуб на правах вільного агента, термін дії угоди – 2 роки. У Львові оборонець гратиме під номером 22.

Махмутовіч виступає на позиції центрального захисника, також може зіграти справа в обороні. Останнім клубом люксембуржця був Мідлсбро U-23, який він покинув у липні цього року. За національну збірну Енес провів 11 ігор.

"Мене дивує мовчання Мілевського – це ганебно": керівника Трибуни 15 годин катував білоруський ОМОН – шокуюче інтерв’ю