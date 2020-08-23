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Львів підписав екс-захисника Мідлсбро

10:53 - Читать на русском
Львів підписав екс-захисника Мідлсбро
Енес Махмутовіч (ліворуч) / ФК Львів

"Містяни", попри карантин, продовжують активну роботу на трансферному ринку.

Львів підсилився захисником збірної Люксембургу Енесом Махмутовічем, повідомляє офіційний сайт "синьо-золотих".

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23-річний футболіст перейшов в український клуб на правах вільного агента, термін дії угоди – 2 роки. У Львові оборонець гратиме під номером 22.

Махмутовіч виступає на позиції центрального захисника, також може зіграти справа в обороні. Останнім клубом люксембуржця був Мідлсбро U-23, який він покинув у липні цього року. За національну збірну Енес провів 11 ігор.

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Теги
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