Головний тренер продовжить роботу з нинішньою командою, повідомила прес-служба тернопільського клубу.

Рух – Львів – 1:0 – відео вирішального автогола та огляд матчу

У Климовського була пропозиція очолити Львів, який прийняв відставку Анатолія Безсмертного. Втім, екс-тренер Олімпіка пожертвував можливістю повернутися в елітний дивізіон. Нива вдало розпочала новий розіграш Першої ліги та йде у зоні плей-офф за підвищення.

Нагадаємо, Львів набрав лише два очка у стартових 6 турах УПЛ і розташувався на передостанній сходинці.

Рух здолав Львів у дербі завдяки автоголу – "містяни" все ще йдуть без перемог в УПЛ