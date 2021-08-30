Климовський проігнорував запрошення Львова заради продовження роботи у Ниві Т
21:23 - Читать на русском
Ігор Климовський все вирішив зберегти вірність тернопільській Ниві.
Головний тренер продовжить роботу з нинішньою командою, повідомила прес-служба тернопільського клубу.
Рух – Львів – 1:0 – відео вирішального автогола та огляд матчу
У Климовського була пропозиція очолити Львів, який прийняв відставку Анатолія Безсмертного. Втім, екс-тренер Олімпіка пожертвував можливістю повернутися в елітний дивізіон. Нива вдало розпочала новий розіграш Першої ліги та йде у зоні плей-офф за підвищення.
Нагадаємо, Львів набрав лише два очка у стартових 6 турах УПЛ і розташувався на передостанній сходинці.
Рух здолав Львів у дербі завдяки автоголу – "містяни" все ще йдуть без перемог в УПЛ
Коментарі
0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter