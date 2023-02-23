Львів заявив на поточний сезон ще двох футболістів, повідомляє офіційний сайт УПЛ.

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Новачками "синьо-золотих левів" стали голкіпер СК Дніпро-1 Валерій Юрчук та бразильський півзахисник Леонардо Антоніо. Офіційно Львів поки що не оголошував про їхнє підписання.

За інформацією Transfermarkt, 32-річний Юрчук перейшов у команду Олега Дулуба на правах оренди, підписавши угоду до кінця сезону. 25-річний Антоніо перебрався у Львів з литовського Джюгас Телшяй у статусі вільного агента.

Нагадаємо, перед стартом другої частини сезону УПЛ Львів йде у турнірній таблиці останнім, маючи у своєму активі лише 9 очок.

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